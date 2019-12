200 uur taakstraf voor bezit beblakerde bankbiljetten

Tegen Utrechter Mohammed “Mo” el H. (24) heeft van de Arnhemse rechtbank dinsdag in een oude zaak 200 uur taakstraf gekregen wegens witwassen van wat volgens justitie plofkraakgeld was. De man was op 27 oktober 2015 slapend op het stuur van Mercedes aangetroffen door politie op een parkeerplaats in Duiven.

Compartiment

De agenten doorzochten de auto en vonden een verborgen compartiment met daarin een tas met een geldbedrag van 60.000 euro. De biljetten waren deels verschroeid en geblakerd. Op het moment dat de man wakker werd greep hij zijn telefoon haalde de sim-kaart eruit, stopte die in zijn mond en beet hem door.

El H. beweerde dat hij het geld van zijn vader had geleend om een Mercedes AMG aan te schaffen. Hij wilde een representatieve wagen voor zijn functie in het schoonmaakbedrijf van de familie. Hij was in Duiven gestrand na een zoektocht in Duitsland naar een auto.

Plofkraak

Het Openbaar Ministerie denkt dat Mohammed el H. liegt en hij het bedrag in bewaring kreeg na een plofkraak, vandaar dat de biljetten beschadigd waren. Zo’n 48 uur voordat Mo was aangehouden in Duiven was er een plofkraak in het Duitse Gelsenkirchen. Zijn broer werd tot een lange gevangenisstraf veroordeeld voor acht plofkraken in Duitsland, waaronder die bewuste kraak. In een woning in Utrecht van deze broer was een document gevonden met dezelfde verdeling in coupures als in Duiven was gevonden.

Baghdad

Advocaat Jan Heijn Kuipers had vrijspraak gevraagd. Kuijpers wees erop dat enig (technisch bewijs) dat El H. bij een plofkraak betrokken is geweest ontbreekt. Volgens Kuijpers is ook het verhaal van zijn client helemaal consistent. Hij dacht dat het toebehoorde aan zijn vader en die had het op zijn beurt gekregen nadat een deel ervan was gepind door een in België woonachtige oom: Baghdad el H.. Deze El H. wordt door de politie gezien als een vooraanstaande Utrechtse crimineel.

De link met een plofkraak ziet de rechtbank niet als bewezen. Er was wel sprake van witwassen. Het geld is verbeurd verklaard.