2020: ruim 40 ton cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft in het afgelopen jaar in totaal 40.641 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dit is bijna 7.000 kilo meer dan in 2019. Toen werd 33.732 kilo cocaïne onderschept.

Vlissingen

Het HARC-team werkt ook in de havens van Vlissingen en Moerdijk. In Vlissingen waren er tien onderzoeken waarbij 6.055 kilo cocaïne werd onderschept en in Moerdijk twee onderzoeken waarbij 967 kilo cocaïne werd aangetroffen.

In de maand december werd in de Rijnmond een record hoeveelheid van 7.620 kilo cocaïne onderschept. De tendens is dat er steeds meer grotere partijen verzonden worden, zo zijn er het afgelopen jaar 12 partijen boven de 1.000 kilo onderschept. De totale straatwaarde aan gevangen cocaïne is ruim 3,5 miljard euro.

Douane

De directeur-generaal van de Douane zei in het Radio1-journaal dat de Douane en diverse opsporingsinstanties in binnen- en buitenland in 2020 ruim 115.000 kilo cocaïne hebben gepakt die was bestemd voor Nederlandse havens. Volgens haar is de hoeveelheid die onderschept groter dan het jaar ervoor door de verbeterde de effectiviteit van het beleid. De vraag naar cocaïne blijft hoog.

Onderzoeken

Op basis van de in beslag genomen partijen drugs startte het HARC-team in Rotterdam 151 onderzoeken waarbij in totaal 40.641 kilo cocaïne is gevonden.

Het afgelopen jaar hebben de Zeehavenpolitie en de Douane 152 verdachten op de terminals aangehouden die zich niet konden legitimeren en zich op plaatsen bevonden waar ze niet mochten zijn (in totaal werden er 281 aanhoudingen verricht). In enkele gevallen werden personen die de drugs het haventerrein af moesten krijgen aangetroffen in speciaal geprepareerde containers waar ze zich schuil hielden.