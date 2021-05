21 kilo cocaïne op schip uit Colombia (UPDATE)

Connect on Linked in

Donderdag heeft de Douane tijdens een controle aan boord van een zeeschip in Amsterdam 21 pakketten cocaïne aangetroffen. Het schip was afkomstig uit Barranquilla in Colombia met als eindbestemming de haven van Amsterdam. In totaal ging het om 21 kilogram cocaïne met een door de FIOD geschatte straatwaarde van 3.000.000 euro.

(beeld uit archief)

Het strafrechtelijk onderzoek is geopend en overgedragen aan HARC-team Amsterdam. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Douane en de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Haarlem.

De cocaïne is vernietigd.

Eerder deze maand werd een vergelijkbare hoeveelheid cocaïne gevonden in een zeeschip in de haven van IJmuiden.