2100 kilo cocaïne gevonden tussen lading mango’s

De douane en de politie hebben donderdag 2100 kilo aangetroffen in een lading fruit. De bestemming van de drugs was Duitsland.

Foto: Openbaar Ministerie

Verstopt

De cocaïne werd gevonden bij een overslagbedrijf in het Westland: in een container, verstopt in grote balen, tussen een lading mango’s. De container was vanuit Peru, via de Rotterdamse haven, op weg naar de eindbestemming: een bedrijf in Duitsland.

De straatwaarde van de drugs wordt door het Openbaar Ministerie geschat op zo’n 157 miljoen euro.

Justitie laat weten dat het bedrijf in het Westland niets met de drugs te maken heeft.