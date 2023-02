22 drugsvaten gedumpt in Made en Hooge Zwaluwe

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagochtend op twee plekken in Noord-Brabant vaten met drugsafval gevonden. Het ging in totaal om 22 vaten die werden aangetroffen in Made en Hooge Zwaluwe.

(Beeld uit archief)

Rond 06.00 kwam er een melding binnen van mogelijk drugsafval op de Witteweg in Made. Ter plaatse troffen agenten zeven vaten aan met een vloeistof. Een uur later kwam er een tweede melding van drugsafval binnen, deze was op de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe. Op deze locatie, zo’n 6 kilometer van de eerste vindplaats, troffen agenten vijftien vaten aan met een vloeistof.

De brandweer heeft op beide plekken metingen verricht. Hieruit blijkt dat het vermoedelijk om drugsafval gaat, gebruikt om drugs te verwerken. Uit de metingen blijkt ook dat er weinig tot geen vervuiling voor het water is. De vaten zijn opgeruimd door specialistische diensten.

Agenten hebben ter plaatse onderzoek verricht, maar er is niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben van de dumping.