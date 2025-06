20 juni 2025

22 jaar cel voor dochter na Snapchatmoord op haar vader

De rechtbank in Breda heeft donderdag 22 jaar celstraf opgelegd aan een 22-jarige vrouw voor de moord op haar vader bij een afgelegen boerderij in Wouwse Plantage, in 2023. Volgens de rechtbank beraamde de vrouw samen met haar vriend, de 37-jarige Jeroen L., de moord op Gradus Haisch en voerden ze samen het plan uit. L. werd in januari 2025 al tot 20 jaar cel veroordeeld.