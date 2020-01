220 gram softdrugs en vuurwapen in gecrashte auto bij Nederlandse grens

Connect on Linked in

In Hoogstraten (vlak over de Nederlandse grens bij Zundert) zijn zondagnacht twee Fransen opgepakt nadat ze met hun wagen waren gecrasht op een industrieterrein na een korte achtervolging door de Nederlandse politie. In de auto vond de politie een vuurwapen, een mes, pepperspray, 220 gram softdrugs, kleine hoeveelheden cocaïne en heroïne en tientallen verpakkingen met gestolen parfums.

Korte achtervolging

De twee mannen kwamen in het vizier van de politie nadat ze zonder te betalen weg waren gereden bij tankstation De Zuidpunt in Dordrecht. Op basis van een hit van een ANPR-camera kon de politie vanaf Hazeldonk de achtervolging inzetten. Die achtervolging duurde maar drie minuten; even voorbij de grens in de Europastraat in Hoogstraten crashte de wagen in een bocht tegen een betonnen muur. Volgens een woordvoerster van de Belgische politie is het een wonder dat de twee inzittenden niet gewond zijn geraakt.

In de wagen van de twee Fransen van 26 en 27 jaar werd 220 gram cannabis gevonden, naast kleine hoeveelheden cocaïne en heroïne en drie verboden wapens: een vuurwapen, pepperspray en een mes. De twee verdachten zitten vast.