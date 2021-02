220 kilo cocaïnepasta bestemd voor Antwerpen in Brazilië onderschept

Connect on Linked in

In de Braziliaanse haven van Paranaguá is vrijdag door de douane en politie 220 kilo cocaïnepasta bestemd voor de haven van Antwerpen onderschept. De drugs zaten verstopt in sporttassen in een container met hout. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Het gaat om de eerste drugsvangst van het jaar in de Braziliaanse haven van Paranaguá. Volgens lokale media gaat het om cocaïnepasta. De kans is groot dat de partij drugs nog bewerkt moest worden tot cocaïne voordat hij in Antwerpen aan zou komen.

Begin deze maand werd in een loods in Lint (provincie Antwerpen) nog een drugslab opgerold waar cocaïne uit andere producten geëxtraheerd kon worden. Ook zou er crystal meth worden gemaakt. Vier verdachten zitten sindsdien vast.