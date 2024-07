23 jaar cel voor makelaar mislukte moordaanslag in Dominicaanse Republiek

Print This Post

Voor de mislukte aanslag op Cor “De Paling” P. (41) heeft rechtbank in Zwolle Jordi van der S. (24) veroordeeld tot 23 jaar cel. Voor de aanslag, op 4 januari 2022 in de Dominicaanse Republiek, kregen Damian B. (21), 22-jarige Isah B. en Francis S. B. (23) respectievelijk 17, 15 en 18 jaar cel. De straffen zijn iets hoger dan geëist.

Schutter

De mannen zijn veroordeeld voor onder andere poging moord, verboden wapenbezit en het vormen van een criminele organisatie. Naast de gevangenisstraffen moeten zij ook een schadevergoeding van ruim 75.000 euro betalen aan het slachtoffer.

De rechtbank gaat ervan uit dat Damian B. uit Lelystad de schutter is geweest en Isah B., die de motorscooter heeft bestuurd die tijdens de liquidatiepoging werd gebruikt.

Wilde achtervolging

De drie jongste verdachten reisden naar de Dominicaanse Republiek met als doel om de Cor P. te vermoorden, aldus de rechtbank. Francis S. B. ging als eerste om te kijken of het slachtoffer daar was en om informatie te delen met de andere twee mannen. Op 4 januari 2022 reden B. en B. op de motorscooter rond en zagen zij het slachtoffer. Na een wilde achtervolging overdag werd P. beschoten terwijl die in zijn auto reed.

Hij werd door meerdere kogels geraakt, waarbij één van de kogels door zijn linkerlong ging. Door snel medisch ingrijpen kon hij worden gered.

Zwaarste straf

De zwaarste straf is voor de 24-jarige Jordi van der S.. Hij was als “makelaar” degene die alles aanstuurde. De rechtbank stelt vast dat de hij en zijn 23-jarige halfbroer nauw contact hadden over de reis naar de Dominicaanse Republiek. Ook hield de S. B. Van der S. op de hoogte. Na de schietpartij werd Van der S. ook door hem geïnformeerd.

Diverse opdrachten

Van der S. heeft volgens de rechtbank van opdrachtgevers diverse opdrachten aangenomen om geweldsklussen uit te voeren. Deze opdrachten werden vervolgens door hem verder uitgezet onder zowel leden van de criminele organisatie als andere “soldaten”. Daarnaast heeft hij een grote hoeveelheid wapens, waaronder drie antitankwapens, en munitie voorhanden gehad.

Ook heeft hij tijdens zijn voorlopige hechtenis een medewerker van de gevangenis bedreigd, terwijl andere medewerkers daar getuige van waren.

Een 20-jarige verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 730 dagen, waarvan 149 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor deelname aan een criminele organisatie, verboden wapenbezit en het treffen van voorbereidingshandelingen voor onder meer geweldsmisdrijven.

Hij was tijdens het plegen van de feiten was de man 18 jaar. De rechtbank denkt dat hij onder druk is gezet door Van der S.