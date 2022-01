Doelwit moordpoging Dominicaanse Republiek is voortvluchtige Cor P. (UPDATE)

Connect on Linked in

De voortvluchtige Nederlander die dinsdag in de Dominicaanse Republiek het doelwit werd van een liquidatiepoging is de vermeende ‘Tattookiller’ Cor P. (38), alias “De Paling” uit Schiedam. Dat melden bronnen aan Crimesite. P. stond sinds februari 2020 op de Nationale Opsporingslijst en werd ook gezocht door Interpol.

Door Roel Janssen

Zwaargewond

Cor P. werd dinsdag zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in toeristenplaats Las Terrenas aan de noordoostkust, waar hij later werd aangehouden. Hij reed in een witte Hyundai Tucson toen hij door twee onbekende mannen op een scooter onder vuur werd genomen. De voortvluchtige Nederlander werd geraakt door meerdere kogels en verloor vervolgens de macht over het stuur, waarna hij een Ford Explorer ramde. Volgens lokale media liep hij vier schotwonden op.

Of het om een doelgerichte liquidatiepoging of een mogelijk uit de hand gelopen roofoverval gaat is nog niet helemaal duidelijk. Ooggetuigen zeggen dat het vermoedelijk om een afrekening in het criminele milieu gaat. De schutters zijn nog voortvluchtig.

Vervalste documenten

Toen de Dominicaanse politie de identiteit van het slachtoffer controleerde, bleek hij onder de naam Margaret Soto Harvey Gerardo (44) een vervalst paspoort op zak te hebben. Toen de politie twee dagen later in samenwerking met het Openbaar Ministerie een woning binnenviel van het slachtoffer, werden in een kluis verschillende vervalste paspoorten en identiteitsbewijzen van de ‘Costaricaan’ in beslag genomen.

Interpol

Bij verificatie door Interpol werd vastgesteld dat het ging om een voortvluchtige Nederlander die op de ‘rode lijst’ van Interpol staat en in ons land gezocht wordt voor ‘verschillende ernstige misdrijven’.

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat het gaat om de voortvluchtige Cor P. Zijn advocaat Marcelo Jansen zei zondagavond ‘geen idee te hebben’. Hij gaat maandag verder niet in op inhoudelijke vragen.

Bijna twee jaar voortvluchtig

Cor P. was sinds 21 januari 2020 voortvluchtig. Hij werd voor het laatst gezien in Schiedam en was onder voorwaarden op vrije voeten, nadat hij tweederde van een eerdere straf had uitgezeten, voor de liquidatiepoging op Marlon Dalfour in 2009 in Amsterdam-Slotervaart. Hij knipte bijna twee jaar geleden zijn enkelband door en was sindsdien op de vlucht.

Hoger beroep

P. wordt samen samen met drie medeverdachten verdacht van de moord op Enschedeër Onno Kuut in 2009. In februari 2020 kondigde het OM aan in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak van de vier verdachten na een levenslange eis. Cor P. had toen al de benen genomen.

Vuurwapen en munitie

In de Dominicaanse woning van P. werden twee kluizen in beslag genomen, waarin een vuurwapen met munitie werd gevonden. Ook nam de politie onder andere vier paspoorten uit Costa Rica, vijf identiteitskaarten, een pruik, twee vervalste kentekenplaten, twee mobiele telefoons en twee horloges in beslag.

Over een uitleveringsverzoek aan Nederland is nog niets bekend.

De Dominicaanse politie doet onderzoek naar de schutters van de liquidatiepoging. Wat het motief is voor de moordaanslag is vooralsnog onduidelijk.