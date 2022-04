23-jarige man doodgeschoten in Oss

Connect on Linked in

In Oss is donderdag laat in de middag een 23-jarige man doodgeschoten. Dat gebeurde op het Leeuwerikhof in Oss. Omroep Brabant schrijft dat het slachtoffer daar uit de buurt komt. Op straat lag dichtbij het slachtoffer een omgevallen scooter. De politie meldde de schietpartij even na 17.30.

Buurtbewoners vertelden aan Omroep Brabant dat het slachtoffer op een scooter zat toen hij werd beschoten.

Over dader of daders is niets bekend. De politie heeft donderdagmiddag een klopjacht gehouden en daarbij ook een helikopter ingezet.