2,3 ton cocaïne van “Balkankartel” onderschept aan Spaanse kust

De Nationale Politie in Spanje heeft in een gezamenlijke operatie met de DEA van de Verenigde Staten 2.300 kilo cocaïne in beslag genomen op een vissersboot voor de kust van Vigo (regio Galicië), in het noordwesten van Spanje. De vier bemanningsleden van de boot zijn gearresteerd, evenals een vijfde verdachte die de drugs in ontvangst zou nemen en verder zou vervoeren. Volgens de Spaanse autoriteiten behoren de verdachten tot het zogenaamde “Balkankartel”.

Het onderzoek begon toen de Spaanse politie verschillende verdachten op het spoor kwam, die van plan waren Spanje te gebruiken als toegangspunt voor cocaïne en daaropvolgende distributie door heel Europa. Na verschillende pogingen bleek dat ze een cocaïnetransport uit Latijns-Amerika hadden voorbereid via grote containerschepen, waar ze de drugs vervoerden om later te worden overgebracht naar kleinere schepen die vertrokken vanuit lokale havens.

Geïdentificeerd

Uit onderzoek van de Nationale Politie in Spanje met de DEA van de Verenigde Staten werden verschillende verdachten geïdentificeerd die naar verluidt verantwoordelijk waren voor het ontvangen van de drugs. Bovendien werd vernomen dat er een nieuwe zending zou kunnen aankomen voor de kust van Vigo.

Onderschept

Op maandag 11 september ontdekte de Guardia Civil op 64 kilometer voor de kust van Vigo een verdachte vissersboot die een stopteken kreeg. De vissersboot, gevestigd in Ferrol, stopte niet ondanks meerdere waarschuwingen, waarna politie- en marinepersoneel aan boord ging. Na een veiligheidsinspectie ontdekten de agenten dat de verdachten een groot aantal balen op het dek vervoerden, die waren verzwaard en aan elkaar waren vastgebonden. De vier bemanningsleden werden daarop gearresteerd en de vissersboot werd naar de haven van Vigo gevaren.

Madrid

Vervolgens werd een van de mensen geïdentificeerd die verantwoordelijk was voor het ontvangen en vervoeren van de drugs naar een veilige plek. Omdat hij geen nieuws had over de vissersboot, vluchtte hij van Galicië naar Madrid, waar hij uiteindelijk werd gelokaliseerd en gearresteerd in een hotel.

Bij het doorzoeken van twee huizen in A Coruña is bijna 200.000 euro aan contant geld en een luxe voertuig in beslag genomen.