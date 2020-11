230 kilo cocaïne gevonden bij inval bedrijfspand Vinkeveen

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagmiddag bij een inval in een loods aan de Herenweg in Vinkeveen 230 kilo cocaïne aangetroffen. In het pand – dat werd bewaakt door zwaarbewapende agenten – zijn vier verdachten aangehouden. Dat schrijft website Peters Hotnews.

Een speciale eenheid van de politie doorzocht samen met een speurhond het bedrijfspand en de daarbij behorende woning. Daar troffen zij 230 kilo coke aan met een straatwaarde van ongeveer 11,5 miljoen euro. De partij coke is in beslag genomen.

De Landelijke Eenheid deed de hele vrijdag onderzoek in en rond het pand. Een woordvoerder wilde vrijdagavond in verband met het onderzoek en het verhoor van de vier verdachten niets zeggen over de aanleiding van de inval. Wat de exacte rol van de verdachten is, is niet bekendgemaakt. Wel worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Volgens buurtbewoners werd eerder dit jaar een grote hoeveelheid cocaïnewikkels in het riool gevonden. Waar dat precies vandaan kwam was toen nog niet bekend.