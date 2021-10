239.000 euro in kluis: man en vrouw aangehouden voor witwassen

Connect on Linked in

De FIOD heeft woensdag een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige man uit Hilversum aangehouden op verdenking van witwassen. In een door het duo gehuurde kluis (safeloket) in Bussum lag 239.000 euro contant geld. Bij doorzoekingen in de woningen van de verdachten is onder meer beslag gelegd op drie auto’s en 25.000 euro contant geld.

(Foto ter illustratie)

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat informatie was binnengekomen bij de FIOD dat er in een door de verdachten gehuurde kluis veel contant geld zou zijn opgeslagen. Ook hebben de verdachten drie auto’s aangeschaft en investeringen in en rond de woning gedaan, die evenals het geld in de kluis, volgens de FIOD vermoedelijk crimineel vermogen zijn.

Uit het door de FIOD ingestelde onderzoek is gebleken dat deze uitgaven niet passen bij het fiscaal bekende inkomen van de verdachten. Het tweetal zit vast voor verder onderzoek.