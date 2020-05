2,4 miljoen euro in Amsterdamse woning

Connect on Linked in

In Amsterdam-Oost heeft de politie vrijdagavond in een auto 2,4 miljoen euro in beslag genomen. Eerst werd een 29-jarige man uit Amsterdam in zijn auto op de IJburglaan aangehouden. De politie had een tip gekregen dat hij betrokken zou zijn bij grootschalig witwassen.

Tijdens vervolgonderzoek in een woning op het Zeeburgereiland namen rechercheurs een geldbedrag van 2,4 miljoen euro in beslag. Op vrijdag 22 mei rond 21.30 werd de woning aan de Eef Kamerbeekstraat doorzocht. Naast de miljoenen lag er ook een geldtelmachine.

Het onderzoek in de zaak loopt nog verder. De verdachte is inmiddels door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld.