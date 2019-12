240 vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Buren

Connect on Linked in

In Buren (Gelderland) zijn zondagavond 240 gedumpte vaten en jerrycans gevonden. Het gaat vermoedelijk om drugsafval dat is gedumpt in een berm langs de Hennisdijk.

Rokende damp

Van de berg afval kwam een rokende damp die de weg overtrok. LFO-experts hebben metingen verricht. De bodem is verontreinigd en het afval is inmiddels opgeruimd. Wat er precies in de vaten en jerrycans zit, wordt onderzocht. De weg was pas maandagochtend gedeeltelijk open voor verkeer. Een jaar geleden werden er ook al drugsvaten gedumpt op de Hennisdijk.