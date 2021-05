25 doden bij grote politieactie tegen drugskartel in Braziliaanse favela (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een politieactie in een sloppenwijk in Rio de Janeiro (Brazilië) tegen een drugskartel zijn donderdagochtend zeker 25 doden gevallen, waaronder een politieagent. Zeker tien kartelleden zijn opgepakt.



De politie viel met gepantserde voertuigen en ondersteund door helikopters de favela Jacarezinho binnen. Daarop ontstond een vuurgevecht met gangleden, die probeerden te vluchten over de daken van huizen. Door rondvliegende kogels raakten twee passagiers van een lightrail-treinstel lichtgewond.

Tijdens de actie, waaraan 200 politiemensen deelnamen, raakten drie agenten gewond, van wie er één overleed. Volgens de Braziliaanse politie zijn enkele kopstukken van de drugsorganisatie in Jacarezinho doodgeschoten.

Het was voor het eerst dat er bij een politieactie in Rio de Janeiro zoveel doden vielen. In 2007 vielen in de wijk Complexo do Alemão negentien doden, het hoogste aantal tot gisteren.

In Rio de Janeiro maken zeer gewelddadige en machtige drugskartels – net als veel andere grote steden in Brazilië – al tientallen jaren de dienst uit in de favela’s.