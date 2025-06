26 juni 2025

25 jaar cel geëist tegen moordenaar Lorenzo Schaasberg

Het OM heeft woensdag voor de rechtbank in Utrecht 25 jaar gevangenisstraf geëist tegen Koen B., die in december 2023 Lorenzo Schaasberg doodstak. Zijn dood was het gevolg van een mislukte roofoverval, waarbij de daders het voorzien hadden op zijn horloge. Tegen twee mededaders eiste de officier 12 en 14 jaar celstraf.