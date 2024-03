‘Dodelijke steekpartij Vinkeveen was om roof horloge’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de dodelijke steekpartij in Vinkeveen van afgelopen december voortkwam uit een beroving van een duur horloge. Het Parool schrijft dat slachtoffer, de partyorganisator Lorenzo (29), zich op Instagram profileerde met dure horloges.

Parkeergarage

Op een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Utrecht tegen de verdachte Daan B. (20) zei de officier van justitie dat een groepje het voorzien zou hebben de dure spullen van Lorenzo toen ze hem aanvielen in de parkeergarage van een appartementengebouw in Vinkeveen, op 4 december.

Lorenzo overleed in de ambulance onderweg naar een ziekenhuis. Hij organiseerde feesten in het Amsterdamse nachtleven.

Opdrachtgever

Behalve Daan B. zijn er drie andere jongens aangehouden. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van hen de opdrachtgever voor de roof is gewest. De eerste zitting tegen deze verdachten volgt binnenkort.

Justitie onderzoekt momenteel of er nog andere verdachten voor de rechter moeten worden gebracht.

Daan B. blijft voorlopig in voorlopige hechtenis. Hij wordt nu onderzocht op zijn geestelijke gesteldheid in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De volgende pro-formazitting in de zaak is waarschijnlijk op 7 mei.