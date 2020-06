2,5 jaar cel voor Chinees met 1,4 miljoen euro op Schiphol

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft maandag een Chinese man (48) veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van bijna 1,4 miljoen euro. Hij probeerde dit contante geldbedrag in zijn rugzak en koffer vanuit Italië via Schiphol naar China te vervoeren. Al het geld wordt door de rechtbank verbeurd verklaard.

‘Kledinghandel’

In de koffer van de man werd op 7 december 2019 1.380.000 euro gevonden en in zijn rugzak nog eens 7.900 euro. De man verklaarde eerst tegen de douane dat hij met 8.000 euro reisde en ook dat dit gedeeltelijk zwart geld was. Hij had geen aangifte van de uitvoer daarvan gedaan. Later zei hij dat hij het grote geldbedrag van 24 personen had gekregen om in China fabrikanten mee te betalen. Hij wilde niet zeggen wie die personen waren en ook niet waar hij het geld had gekregen. Volgens zijn advocaat zit de man in kledinghandel en zou het in China normaal zijn om veel contant geld op zak te hebben om grote aankopen te kunnen doen.

Geen legale herkomst

Volgens de rechtbank heeft de man op een ongebruikelijke en risicovolle manier geprobeerd een groot contant geldbedrag uit te voeren, zonder dat op te geven bij de autoriteiten. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat dit geld geen legale herkomst heeft. De rechtbank vindt dat de man met zijn verklaring geen concrete en controleerbare gegevens heeft verstrekt die dit vermoeden wegnemen.

Afgeluisterde gesprekken

Dit blijkt ook uit afgeluisterde gesprekken die de man in de gevangenis voerde met zijn zoon. Besproken wordt dat het geld van de verdachte is en dat mensen geregeld moeten worden die willen verklaren dat het van hen is. Ook hebben de man en zijn zoon het erover dat ze moeten bedenken hoe ze ‘schoon’ geld kunnen krijgen. De rechtbank oordeelt dan ook dat voldoende zeker is dat het geld geen legale herkomst heeft. Het kan niet anders dan dat het van misdrijf afkomstig is en dat de man dit wist. De rechtbank acht daarom witwassen van 1.387.900 euro bewezen en het niet doen van aangifte van de uitvoer van dit geld.

Mildere straf

De rechtbank weegt voor de strafmaat mee dat het om een groot geldbedrag gaat, maar sluit aan bij straffen die eerder in vergelijkbare gevallen zijn opgelegd en komt daardoor tot een iets lagere straf dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie eiste.