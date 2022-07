25 jaar cel voor liquidatie Rachid Kotar, medeverdachten vrijgesproken

Connect on Linked in

De rechtbank Amsterdam heeft maandag de 27-jarige Jonathan C. veroordeeld tot 25 jaar cel voor het medeplegen van de liquidatie op Rachid Kotar (39), in december 2019 op het parkeerterrein van een sportschool in Amstelveen. Hij is ook veroordeeld voor het medeplegen van poging doodslag op het zoontje van het slachtoffer en wapenbezit. Medeverdachten Jurviën M. (21) en Saiffeddine M. (24) zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 30 jaar cel tegen Jonathan C. en Jurviën M. Saiffeddine M. hoorde 22 jaar cel tegen zich eisen.

Achterbank

Rachid Kotar bracht op 12 december 2019 zijn destijds vijfjarige zoontje naar zwemles in een sportcomplex in Amstelveen. Toen zijn zoontje na de zwemles instapte op de achterbank, werd Kotar van achteren door twee mannen benaderd en met een vuurwapen om het leven gebracht. Eén van de kogels drong via het geopende autoportier de auto binnen, terwijl het zoontje op de achterbank zat. Het zoontje was volgens de rechtbank getuige van hoe zijn vader van dichtbij werd doodgeschoten en hoe er vervolgens met een wapen op het hoofd van zijn vader werd geslagen.

Uitgebrande vluchtauto

Dat de verdachten de schietpartij uitvoerig hebben voorbereid blijkt onder meer uit camerabeelden op en rondom het parkeerterrein van de sportschool en uit telefoongegevens. De camerabeelden laten zien dat de mannen vervoerd en gevlucht zijn met een Volkswagen Transporter-busje, waarmee waarschijnlijk ook eerder op de dag van de moord en de dag ervoor voorverkenningen werden gedaan. Ruim een kwartier na de schietpartij werd deze bus uitgebrand aangetroffen aan de Buitensingel in Amsterdam.

Gewetenloos

De rechtbank rekent het Jonathan C. zeer aan dat zelfs de aanwezigheid van het zoontje hem er niet van heeft weerhouden de liquidatie uit te voeren. Uit het feit dat ook het zoontje levensgevaar liep, blijkt de ‘gewetenloosheid’ en’ minachting voor het menselijk leven’, aldus de rechtbank.

Tweemaal vrijspraak

De twee medeverdachten Jurviën M. en Saiffeddine M. zijn door de rechtbank vrijgesproken van de tenlastegelegde feiten. Vast staat dat Jurviën M. en Jonathan C. op 12 december 2019 in de ochtend meermaals telefonisch contact hebben gehad en tegelijk met het openbaar vervoer hebben gereisd. Ook heeft Jurviën M. in de ochtend contact gehad met de chauffeur van de vluchtbus. Uit deze en enkele andere door het OM aangevoerde omstandigheden kan de rechtbank evenwel niet de conclusie trekken dat Jurviën M. de bewuste middag de schutter is geweest.

Peilbaken

Van medeverdachte Saiffeddine M. is vastgesteld dat hij twee keer een peilbaken onder het voertuig van het slachtoffer verwijderde, maar het dossier bevat volgens de rechtbank geen harde aanknopingspunten voor de stelling dat hij wist van een plan om het slachtoffer te liquideren.

Naast de opgelegde celstraf van 25 jaar moet Jonathan C. een schadevergoeding van in totaal 27.700 euro betalen aan het zoontje en 17.500 euro aan de vader van het slachtoffer.