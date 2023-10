2,5 jaar cel voor man die 500 euro kreeg per explosie

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag een 24-jarige man veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf vanwege het veroorzaken van twee explosies in Rotterdam op 4 april 2023. Twee andere mannen zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eén van hen had wel vuurwapens en cannabis in zijn bezit en krijgt 7 maanden celstraf.

Cobra’s

Alle drie de mannen werden ervan verdacht betrokken te zijn bij twee explosies op 4 april 2023. Bij twee van hen komt de rechter niet tot wettig en overtuigend bewijs dat zij deze feiten hebben (mede)gepleegd. Bij één van hen kon dat wel worden aangetoond. Deze man tapete een Cobra op het raam van een woning in Rotterdam, waarna deze ontplofte. Hoewel de bewoner op dat moment in de huiskamer vlakbij het raam zat, raakte hij niet gewond. Door de knal werden de overgordijnen samen met de rails van het plafond afgeblazen. Het raam en het kozijn werden verwoest en er lagen veel glasscherven.

Later op de avond vertrok de 24-jarige verdachte naar een andere locatie in Rotterdam waar hij op de ruit van de toegangsdeur tot een portiek wederom Cobra’s vast tapete en liet ontploffen. Door de ontploffing is schade ontstaan aan het portiek.

iPhone

Op de iPhone 7 van de verdachte is een video aangetroffen waarop zijn handen te zien zijn op het moment dat hij de Cobra’s op de ruit plakt en vervolgens aansteekt. De rechtbank concludeert dat de verdachte, terwijl hij de explosie veroorzaakte, door een ander is gefilmd.

500 euro

Tijdens de zitting bekende de man schuld. Hij verklaarde dat hij het deed om snel geld te verdienen, ongeveer 500 euro per explosie. De rechtbank noemt het zorgelijk dat de verdachte bereid is geweest om zo’n ernstig feit te plegen met zulke grote risico’s en gevolgen, voor zo’n relatief klein bedrag. De rechtbank rekent dit de verdachte ernstig aan.

Wapenbezit

Eén van de mannen die is vrijgesproken voor het (mede)plegen van de explosies, had wel twee vuurwapens met munitie in zijn bezit. Hij verklaarde dat hij de vuurwapens bewaarde voor iemand anders, en dat hij daar geld voor kreeg. Ook had hij ook een grote hoeveelheid cannabis in zijn bezit. Hij krijgt 10 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar.

Eerdere veroordelingen

De rechtbank legt de man die verantwoordelijk is voor de explosies 2,5 jaar celstraf op. Daarnaast moet de verdachte nog 3 maanden en 25 dagen voorwaardelijke celstraffen uitzitten die de rechtbank en het gerechtshof Den Haag hem eerder hebben opgelegd wegens heling en overtreding van de Wet wapens en munitie en de Opiumwet.