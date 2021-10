2,5 jaar cel voor schietpartij in telefoonwinkel

Print This Post

De 21-jarige R.L. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar omdat hij in januari van dit jaar een man probeerde neer te schieten. Ook toen het slachtoffer een telefoonwinkel binnen was gevlucht vuurde hij nog verschillende keren op de man.

Volgens Het Parool was L. aan het videobellen met zijn vriendin die zich in het winkelcentrum De Amsterdamse Poort bevond. Toen zij ruzie met een man kreeg sprong L. op zijn fiets en reed hij naar haar toe. Eenmaal aangekomen bij zijn vriendin en de man vuurde hij twee kogels af op het slachtoffer, die daarop een telefoonwinkel aan het Anton de Komplein binnen vluchtte.

De schutter achtervolgde man die in paniek eerst de toonbank omver liep en vervolgens door een plexiglazen wand rende. In de winkel vuurde L. nog twee keer op het slachtoffer.

Persoonlijkheidsstoornis

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat R.L. aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt en antisociaal gedrag vertoont vanwege een beperkte gewetensontwikkeling. Mede daarom volgt de rechtbank het advies om L. (licht) verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren.

Rapvideo

L. is ook veroordeeld voor wapenbezit. In een door hem opgenomen rapvideo is hij te zien met het vuurwapen dat ook bij de schietpartij werd gebruikt.