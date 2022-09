2,5 ton coke in Costa Rica onderschept met bestemming Antwerpen

Connect on Linked in

De politie in Costa Rica heeft in de haven van Moín in Limón 2,5 ton cocaïne in beslag genomen die bestemd was voor Antwerpen. De partij drugs werd ontdekt in een container met fruit. Dat meldt het Costa Ricaans ministerie van Openbare Veiligheid op Twitter.

Naast de 2.500 kilo coke nam de Costa Ricaanse politie ook ruim 3,1 ton marihuana in beslag in de haven van Moín. Een vrachtwagenchauffeur werd opgepakt in een magazijn in de provincie Guanacaste.

Eerdere vangsten

In april dit jaar werd in dezelfde containerhaven nog bijna 2 ton cocaïne onderschept met als eindbestemming Antwerpen. In oktober vorig jaar werd in de haven van Moín 380 kilo cocaïne in beslag genomen die op weg had moeten gaan naar Rotterdam.

Doorvoerhaven

Moín ligt aan de oostkust van Costa Rica en is een belangrijke haven voor de export van vooral bananen, ananassen en drugs naar Europa en de Verenigde Staten.