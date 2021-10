Costa Rica: cocaïnezending voor Rotterdam in beslag genomen

Connect on Linked in

In de Costaricaanse containerhaven van Moín de Limón is woensdag 380 kilo cocaïne in beslag genomen die op weg had moeten gaan naar Rotterdam. Agenten van de Douane vonden de drugs in tassen die waren bijgeplaatst in een container met fruit.

(beeld uit archief)

Moín ligt aan de oostkust van Costa Rica en is een belangrijke haven voor de export van vooral bananen en ananassen naar Europa en de Verenigde Staten.

Dinsdag arresteerde de politie een 49-jarige man die een container het haventerrein opreed waarin een zending cocaïne was gepakt, elders op het haventerrein lag nog meer cocaïne. In totaal ging het om 400 kilo die bestemd was voor de Engelse havenstad Sheerness. Ook die cocaïne zat in tassen die tussen het fruit waren gezet.

Beide inbeslagnames werden gedaan op het terrein van APM Terminals in Moín de Limón.