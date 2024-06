25,5 jaar celstraf voor vergismoord op Djordy Latumahina

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag 25,5 jaar cel opgelegd aan de 43-jarige Noureddine H. voor het opdrachtgeven van de moordaanslag, die het leven kostte aan de Amsterdamse dj Djordy Latumahina in oktober 2016. De eis van justitie was 29 jaar en negen maanden cel.

H. is volgens de rechtbank de aanstichter en organisator van de schietpartij. Hij heeft de 46-jarige Cedric R. ertoe aangezet om de moord op Latumahina en de pogingen tot moord op diens vriendin en hun toen tweejarige dochter te laten plegen. Noureddine H. wordt tevens veroordeeld voor zijn coördinerende en leidende rol binnen een criminele organisatie. De rechtbank spreekt hem vrij van de voorbereiding van de liquidatie op de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F., in 2015 in Berlijn.

Parkeergarage

De Amsterdamse dj Djordy Latumahina werd in oktober 2016 door twee schutters neergeschoten terwijl hij met zijn vriendin en dochter in zijn auto zat in een parkeergarage van zijn appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West. Er werden zestien kogels gelost, waarbij het slachtoffer onder meer vier keer in zijn hoofd werd geraakt. Hij overleed ter plekke, zijn vriendin raakte zwaargewond. Hun dochter bleef wonderwel ongedeerd. Volgens informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) was er sprake van een persoonsverwisseling. Niet Latumahina maar Gino M. zou het beoogd doelwit zijn geweest.

Marbella

De twee schutters en een aantal andere betrokkenen bij deze schietpartij zijn inmiddels onherroepelijk veroordeeld. Noureddine H. werd in mei 2021 voor de vergismoord opgepakt door een arrestatieteam in Marbella.

Het bewijs in de zaak tegen hem is met name gebaseerd op ontsleutelde pgp-berichten. De rechtbank concludeert dat deze informatie rechtmatig is verkregen en dat de man de gebruiker is geweest van de accounts die aan hem worden toegeschreven.

‘Zms loesoe’

In ontsleutelde gesprekken chat H. met een pgp-medegebruiker:

‘Fafi, die gast die gedaan moet worden is een getinte man. Zuid amerikaans ofzo maar niet zeker. Naam [naam] of [naam] . Hy haat die nog exact krijgen. Hy woont bij cobfectiecentrum daar ergens en zet zn wag altyd daar in de parkeergarage, hy gaat veel uit en heeft een dikke zwarte polo gti. Hy moet zsm loesoe (v slang waarschijnlijk) [naam] heeft gevr om foto dat er geen misverstanden gebeuren. En een motor of wag. Geen bmw heef ie gezegd. Daarna zei die ik heb een witte(waarschijnlijk golf maar [naam] wist niet zeker meer)’

Aanstichter en organisator

De moordaanslag was zorgvuldig voorbereid en er is gebruik gemaakt van (semi)automatische wapens, gestolen auto’s en prepaid-telefoons. H. heeft volgens de rechtbank organisator Cedric R. ertoe aangezet de moordaanslag te plegen, gaf hem toestemming de moordopdracht uit te laten voeren en betaalde hem daar loon voor. Hij verstrekte informatie over de moordopdracht aan de 46-jarige man, die op zijn beurt de twee schutters aanstuurde. De schutters vroegen aanvankelijk om een foto van het beoogde doelwit. Toen zij die niet kregen, namen ze zonder te weten hoe het beoogde doelwit eruitzag met zeer grof geweld een jong gezin onder vuur, dat op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was.

Sleutelrol in criminele organisatie

Noureddine H. vervulde een coördinerende en leidende rol binnen de criminele organisatie van 11 augustus 2015 tot en met 1 januari 2017, oordeelt de rechtbank. Binnen de organisatie werden opdrachten gegeven om geweldsklussen uit te voeren en was er een duidelijke taakverdeling. Naast het uitzetten van geweldsklussen vroeg H. om updates, zorgde hij voor loonbetalingen en voor een vergoeding van onkosten en motiveerde en instrueerde hij een andere man om de geweldsklussen uit te voeren. Uit de aangetroffen communicatie blijkt dat de organisatie zich genadeloos bezighield met moord en zwaar geweld.

Voorbereiding liquidatie Berlijn

De rechtbank kan niet vaststellen dat H. samen met anderen bewust samenwerkte aan de voorbereiding dan wel uitlokking van de op handen zijnde moord op “Noffel”, in 2015 in Berlijn. Uit de ontsleutelde berichten blijkt dat hij wist van het liquidatieplan, maar zijn rol is van onvoldoende gewicht om van medeplegen te spreken en daarom spreekt de rechtbank hem daarvan vrij.

Vergelijkbare rol

De rechtbank heeft aansluiting gezocht bij de hoogte van de gevangenisstraffen die eerder zijn opgelegd aan de medeplegers van de moordaanslag. Bij de twee schutters was de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar het uitgangspunt. De 46-jarige Cedric R. die de schutters aanstuurde is eerder veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. H. had een vergelijkbare rol en daarom neemt de rechtbank een straf van 26 jaar als uitgangspunt.

Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn om deze rechtszaak te behandelen wordt er een half jaar van de gevangenisstraf afgetrokken. De rechtbank legt daarom 25,5 jaar cel op aan Noureddine H.. Daarnaast moet hij schadevergoedingen betalen aan de ouders van Latumahina en zijn vriendin van respectievelijk 10.000 euro en ruim 20.000 euro.