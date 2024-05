OM eist bijna 30 jaar tegen vermeende opdrachtgever vergismoord Latumahina

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam 29 jaar en negen maanden celstraf geëist tegen de 43-jarige Noureddine H.. Volgens het OM is de Amsterdamse verdachte de opdrachtgever van de vergismoord op dj Djordy Latumahina in oktober 2016.

Kogelregen

Latumahina werd op 8 oktober 2016 in zijn auto in de parkeergarage onder het appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West waar hij woonde doodgeschoten. Zijn vriendin die naast hem zat, raakte zwaargewond. Hun twee jaar oude dochtertje die in een kinderstoeltje op de achterbank zat, werd op een haar na door de kogelregen gemist.

Lange celstraffen

In het onderzoek naar de moord zijn in 2022 door het gerechtshof Amsterdam al drie mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het medeplegen van de moord en voor pogingen tot moord op de vriendin van het slachtoffer en hun dochtertje. Het gaat om schutter Tony D. (bijna 23 jaar), Ulrich B. (20 jaar) en Wendell R. (20 jaar). Schutter Djurgen W. en organisator Cedric R. werden in 2018 al veroordeeld tot respectievelijk 30 jaar en 26 jaar cel. Zij gingen niet in hoger beroep tegen hun veroordeling.

Tony D. werd in september 2021 al tot zeven jaar cel veroordeeld voor het voorbereiden van een liquidatie op de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F. in Berlijn.

Marbella

Noureddine H. werd in mei 2021 voor de vergismoord opgepakt door een arrestatieteam in Marbella. Het politieonderzoek, waarin onder meer getuigen zijn gehoord en vele gekraakte pgp-berichten zijn geanalyseerd, heeft wat het OM betreft voldoende bewijs opgeleverd dat H. de moordopdracht heeft gegeven die heeft geleid tot de moord op de onschuldige Latumahina. Het slachtoffer bleek in eenzelfde soort auto te rijden als het beoogd slachtoffer, drugshandelaar Gino M.. Die vluchtte na de aanslag naar het buitenland.

Ontsleutelde chats

Noureddine H. wordt er ook van verdacht de liquidatie te hebben voorbereid van Naoufal “Noffel” F. in Berlijn in 2015 en leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die het plegen van geweldsmisdrijven als oogmerk had. De rol van H. daarin is volgens het OM duidelijk geworden uit ontsleutelde berichten waarin gedetailleerd over de beoogde uitvoering van de liquidatieplannen werd gesproken. H. zou in die berichten het belang van de moordopdracht hebben onderstreept. Ook zou hij geld en telefoons voor zijn medeverdachten hebben geregeld.

De officier van justitie onderstreepte maandag in het requisitoir dat het voorbereiden van een liquidatie en het leiding geven aan een criminele organisatie ernstige strafbare feiten zijn, maar van een ander gewicht dan de moord op Djordy Latumahina.

‘Door het gewelddadig en nietsontziende optreden van verdachten is aan de moeder, vader, partner, dochter, overige familieleden en vrienden van Djordy Latumahina een immens en onherstelbaar leed aangedaan. Voor de nabestaanden is het verlies van Djordy levenslang, met zijn dood is ook hun levensgeluk verwoest.’

Drie maanden minder

Omdat de zaak tegen Noureddine H. vandaag pas inhoudelijk door de rechtbank kon worden behandeld en daarmee de redelijke termijn is overschreden, heeft de officier haar strafeis met drie maanden gekort. Daarom is er geen celstraf van dertig jaar geëist, maar 29 jaar en negen maanden.