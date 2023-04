26 miljoen euro weg: arrestaties voor grootschalige beleggingsfraude

Connect on Linked in

De FIOD heeft op dinsdag 11 april een 26-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden en een woning doorzocht vanwege grootschalige beleggingsfraude. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. De FIOD vermoedt dat de man ongeveer 26 miljoen euro afhandig heeft gemaakt van beleggers.

7,5 miljoen euro

De man wordt daarnaast verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachten ter waarde van 7,5 miljoen. Tijdens de doorzoeking in de woning in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s met een totale waarde van 700.000 euro, sierraden en kunst ter waarde van 1,5 miljoen euro, kleding en andere waardevolle spullen.

De vrouw is na verhoor heengezonden. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit twee weken langer vast.

Piramidespel

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tegen de 26-jarige man. De AFM vermoedde dat er sprake was van het verlenen van beleggingsdiensten zonder vergunning. Diverse banken hadden bij de AFM grote onverklaarbare overboekingen op de bankrekening van de man gemeld. Volgens de banken duidden deze geldstromen op een zogenaamd piramidespel of ponzifraude, waarbij de inleg van de ene belegger als rendement wordt uitbetaald aan een andere belegger.

Zeer luxe levensstijl

De FIOD vermoedt dat de verdachte in totaal ongeveer 26 miljoen euro afhandig heeft gemaakt van beleggers en dat geld witwaste door de aanschaf van onder andere dure auto’s, sieraden, kunst, het boeken van vakanties en de huur van privé-jets.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.