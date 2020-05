270.000 euro in te koop staand pand gevonden

Connect on Linked in

In een leegstaande woning aan de Slotstraat in Rotterdam-Kralingen is dinsdagavond door de politie 270.000 euro cash gevonden. Vier mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats, in de leeftijd van 22 tot 30 jaar, zijn aangehouden, en er werd vijf kilo cocaïne in beslag genomen.

Volle bigshopper

De ontdekking werd gedaan nadat agenten een pand aan de Meent observeerden. Eén van de mensen die daar aanwezig was vertrok naar het ogenschijnlijk leegstaande pand aan de Slotstraat, waar een bordje “te koop” voor de ramen hing. Vervolgens zagen agenten dat in het pand boodschappentassen naar binnen werden gebracht. En daarna verliet iemand de woning met een volle bigshopper en vertrok in een auto.

Aan de kant

Toen de man even later door politie aan de kant werd gezet was die tas leeg. Bij nader onderzoek bleek er een verborgen ruimte onder de handrem te zijn gemaakt. Met hulp van de brandweer werd die ruimte opengeknipt. Er lag vijf kilo cocaïne in.

Een daarop volgende doorzoeking in de panden aan de Meent en de Slotstraat leverde in totaal 275.000 euro cash op naast een doos met patronen.