In de Waaslandhaven in Antwerpen is vorige week woensdag een partij van 275 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat bevestigt de douane vandaag aan De Gazet van Antwerpen.

De drugs met een straatwaarde van bijna 14 miljoen euro werden aangetroffen in een container met koperen platen die aangekomen was aan kaai 1742, de zogenoemde MPET-containerterminal aan het Deurganckdok. De zending was afkomstig uit Brazilië.