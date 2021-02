3.150 kilo hasj en 36 arrestaties in Málaga en Cadiz

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft een criminele organisatie ontmanteld die grote hoeveelheden hasj langs de kusten van Málaga en Cádiz smokkelde. Bij de operatie zijn 36 verdachten opgepakt en is in totaal 3.150 kilo hasj in beslag genomen. Ook werden een boot, elf voertuigen (waarvan zes gestolen) en ultramoderne telecommunicatiesystemen in beslag genomen.

In maart 2020 begonnen rechercheurs van de Guardia Civil met het onderzoek toen ze een niet-geïdentificeerde boot ontdekten die voor de kust van Manilva (Málaga) zeilde. Op de boot werden vijf bundels hasj van in totaal ongeveer 150 kilo gevonden, een SUV en 21 verdachten gearresteerd.

1.260 kilo hasj

Deze vondst leidde uiteindelijk naar de stad Estepona (Málaga) waar 42 balen hasj van in totaal 1.260 kilo werden gevonden. Naast zes voertuigen werden daar drie verdachten gearresteerd. In de stad Barbate (Cádiz) werden 55 balen hasj van 1.650 kilo gevonden, ook werden drie voertuigen en verschillende elektronische apparaten in beslag genomen. Zeven verdachten werden opgepakt.

Zeer gespecialiseerd

Nadat de Guardia Civil alle leden van de organisatie hadden geïdentificeerd, werden nog eens vijf leden gearresteerd. Volgens de Spaanse politie was de criminele organisatie zeer gespecialiseerd en hiërarchisch. In elke provincie had de groep een luitenant. Ook werden tal van veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder beperkt gebruik van privécommunicatie, shuttle-voertuigen om zich te verplaatsen en voertuigen voor de specifieke overdracht van de hasj.