3.750 kilo hasj onderschept aan Zuid-Spaanse kust (VIDEO)

De Spaanse politie heeft in samenwerking met de Guardia Civil en de douane aan de kust van Huelva 3.750 kilo hasj onderschept tijdens twee operaties die binnen acht dagen plaatsvonden. De acties vonden vorige maand plaats, maar zijn zaterdag pas door de autoriteiten naar buiten gebracht.

Moerassen

Op 1 juni zagen de opsporingsdiensten een zichtbaar overbeladen busje dat een stopteken kreeg. De bestuurder van het voertuig gaf vervolgens gas, waarna agenten de achtervolging inzetten. Het busje kwam tot stilstand bij de moerassen van Isla Canela (provincie Huelva), waarna de bestuurder het busje achterliet en te voet vluchtte.

In het busje werden 78 balen hasj gevonden met een totaalgewicht van 2.700 kilo. Of de chauffeur uiteindelijk is opgepakt, meldt de politie niet.

‘Narcolancha’

De tweede operatie vond ’s nachts plaats op 9 juni, toen de douane een narcoboot zag ten zuiden van Punta Umbría bij Huelva. Even later zagen agenten dat een plezierboot de zeemonding bij Punta Umbría in zuidelijke richting verliet en vastgemaakt werd aan de ‘narcolancha’, waarna de pakketten hasj naar de plezierboot werden overgeheveld.

Gevlucht

Nadat de overdracht van de balen hasj was voltooid, voer de plezierboot naar het noorden om de monding bij Punta Umbría weer binnen te varen. De boot stopte uiteindelijk in het gebied van de zoutvlakten van Astur. Toen de boot eenmaal aan land was, kwamen de autoriteiten tussenbeide en sloegen de verdachten op de vlucht.

In de boot werden 30 bundels hasj aangetroffen met een gewicht van ongeveer 1.050 kilo. Zowel de boot als de in beslag genomen drugs zijn overgebracht naar de haven van Huelva.