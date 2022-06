3 jaar cel in België voor bolletjesslikker met bijna 2 kilo coke in maag

Connect on Linked in

Een 27-jarige man is deze week in België veroordeeld tot drie jaar cel voor het smokkelen van cocaïne. De man kwam op 23 januari aan op de luchthaven van Zaventem met een vlucht vanuit Curaçao. Hij bleek 75 bolletjes cocaïne te hebben ingeslikt van in totaal 1,82 kilo.

(Beeld uit archief)

De douane wilde hem een urinetest laten doen, maar toen dat niet lukte werd de passagier meegenomen naar het ziekenhuis voor een scan. Nog voordat hij daar arriveerde, bekende de man dat hij drugs had ingeslikt.

Het ging om 75 bolletjes cocaïne met een totaalgewicht van 1,82 kilo. De cocaïne had een zuiverheidsgraad van 92 procent.

Baan kwijt

In de rechtszaal verklaarde de advocaat van de man dat hij zijn baan als kok was kwijtgeraakt en geen inkomen meer had. Ook had hij een ongeluk veroorzaakt met de auto van een vriend en kon hij de schade niet betalen. Die vriend zou hem toen hebben voorgesteld om de drugssmokkel uit te voeren.