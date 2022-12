30 arrestaties aan Costa del Sol wegens wiethandel vermomd als humanitaire hulp voor Oekraïne (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in Zuid-Spanje een criminele organisatie opgerold die marihuana probeerde te smokkelen door de drugs in kartonnen dozen te camoufleren als humanitaire hulp bestemd voor Oekraïne. De Guardia Civil heeft 30 verdachten uit Oekraïne, Duitsland, Spanje en Marokko aangehouden. Ze worden verdacht van drugshandel, illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Bij huiszoekingen in Málaga, Granada, Córdoba en Sevilla zijn bijna 800.000 euro, zes vuurwapens en 2.500 wietplanten in beslag genomen.

‘Hulptroepen’

De marihuana werd in Andalusië op verscheidene plaatsen gekweekt, verpakt en verstopt in kartonnen dozen. Die werden vervolgens vervoerd in bestelwagens die simuleerden dat ze deel uitmaakten van een hulpkaravaan voor Oekraïne, in een poging om onopgemerkt te blijven voor politie en grenscontroles. De ‘hulptroepen’ zouden dan naar afzetmarkten ten noorden van de Pyreneeën rijden.

Mijas

Het onderzoek van Spaanse politie richtte zich op een groep verdachten van Oekraïense afkomst die zich aan de Costa del Sol toelegde op het verhandelen van grote hoeveelheden marihuana en deze later naar verschillende Europese landen stuurde. Deze Oekraïeners reisden naar verschillende plaatsen in Andalusië waar ze de reeds verpakte marihuana onder strenge veiligheidsmaatregelen vervoerden en opsloegen in een appartement in de stad Mijas (Málaga).

Tijdens het onderzoek ontdekte de Guardia Civil in Fuengirola (Málaga) twee in Oekraïne geregistreerde bestelwagens met in totaal 109 kilo vacuüm verpakte marihuana die gecamoufleerd was in kartonnen dozen. Daarop werden de vier inzittenden opgepakt.

Politieacties

Tijdens de eerste politieactie werden tijdens elf invallen in de regio Málaga elf verdachten aangehouden voor onder meer drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie, illegaal wapenbezit en elektriciteitsfraude. Bij de huiszoekingen werden onder meer 740.400 euro, 25.250 Amerikaanse dollars, 20 kilo wiettoppen, 1.000 wietplanten, een vuurwapen, kogelvrije vesten en gps-trackers in beslag genomen.

Bij een tweede politieactie werden veertien verdachten opgepakt in de provincies Granada, Córdoba en Sevilla. Bij acht invallen nam de Spaanse politie 1.500 wietplanten, 10 kilo verpakte wiet, vijf vuurwapens en 15.000 euro contant geld in beslag.