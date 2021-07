30 kilo cocaïne en 250.000 euro cash in Gronings dorp

Connect on Linked in

In het Groningse Bourtange aan de Duitse grens hebben de politie en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland maandag in een drugsonderzoek twee mannen en een vrouw aangehouden. Een 36-jarige man uit Haarlem, een 30-jarige man uit Duitsland en een 45-jarige vrouw uit Rotterdam zijn door een arrestatieteam opgepakt. In verborgen ruimtes van twee auto’s is 30 kilo cocaïne en 250.000 euro aan contant geld aangetroffen.

(Foto uit archief)

De drie verdachten zijn op 21 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Groningen en zitten voor minstens drie maanden in voorarrest. Ze worden verdacht van de export van drugs in vereniging, het vervoer en bezit van drugs in vereniging en de derde betrokkene wordt verdacht van uitvoer in vereniging en poging tot drugsbezit en witwassen.