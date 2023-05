30 kilo pillen, heroïne en cocaïne gevonden in Den Bosch, tweetal vast

Connect on Linked in

In twee woningen aan de Vierde Haren in Den Bosch heeft de politie donderdagochtend 30 kilo harddrugs gevonden. Het gaat om 20 kilo pillen en 10 kilo aan heroïne en cocaïne. De bewoners van de woningen, twee mannen van 48 en 27 uit Den Bosch, zijn opgepakt.

De politie zegt dat uit eerder binnengekomen informatie een onderzoek is ingesteld. Dat leidde tot de twee doorzoekingen in woningen aan de Vierde Haren in Den Bosch. Bij die doorzoekingen is in totaal 30 kilo harddrugs aangetroffen.

De twee Bosschenaren zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek loopt nog.