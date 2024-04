30 kilo wiet op onbestelde pallet in Waalhaven

Connect on Linked in

Bij een bedrijf in de Rotterdamse Waalhaven is donderdag 30 kilo wiet in gesealde zakken op een onbestelde pallet aangetroffen. Het nieuws is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht.

(Beeld uit archief)

Donderdagmiddag werd er bij een bedrijf in de Waalhaven een pallet bezorgd die niet was besteld. Ook kwam er iemand op af zonder de juiste papieren. Na eerdere ervaringen schakelde personeel de politie in. Agenten kwamen naar het bedrijf en bekeken de levering.

Zes gesealde zakken

Op de pallet stond een grote kartonnen doos met vier dozen erin omringd met oude kleding. In elke doos zaten zes gesealde zakken met wiet. In totaal ging het om 30 kilo. De lading is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog, aldus de politie in een persbericht.