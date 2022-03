30 kogelbrieven in Antwerps district, mogelijk link drugsmilieu

Connect on Linked in

In het Antwerpse district Meksem hebben verschillende bewoners zaterdagochtend een brief gekregen met daarin een kogel. Het gaat in totaal om ongeveer 30 brieven die werden bezorgd in de Patrijsstraat. De brieven waren geadresseerd aan een bewoner in de straat die sinds een maand voor het havenbedrijf BP World werkt. De autoriteiten onderzoeken een link met het drugsmilieu. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Intimidatie

Op de bezorgde brievenbusenveloppen stond de naam van het Antwerpse havenbedrijf BP World, gevolgd door een naam van een bewoner in de Patrijsstraat. Mogelijk willen de afzenders van de kogelbrieven extra druk uitvoeren op de havenmedewerker door de hele straat te intimideren.

Koffer

Voor de woning van de havenmedewerker zelf werd een koffer achtergelaten. Die is onderzocht door een robot van de ontmijningsdienst DOVO, maar bleek leeg. In de tussentijd werden meerdere bewoners geëvacueerd uit hun woningen. Ook de straat werd om veiligheidsredenen afgesloten.

Het Antwerpse parket onderzoekt een verband met het drugsmilieu.