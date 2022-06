30 maanden cel voor gelddiefstal

Connect on Linked in

Op 26 april is een ex-medewerker (29) van gelddrukkerij Joh. Enschedé veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man kreeg deze straf voor (een poging) tot diefstal van 2 miljoen euro aan biljetten van 50 euro van de gelddrukkerij. Hij wist daadwerkelijk 375.000 euro van de 2 miljoen euro te verduisteren. De 29-jarige man handelde volgens de rechter uit eigen financieel gewin, ingegeven door een gokverslaving.

Dozen

De officier van justitie had ook tweeënhalf jaar cel tegen de voormalig productiemedewerker van de gelddrukkerij geëist. De man werkte begin 2017 als productiemedewerker in de gelddrukkerij. In januari 2017 probeerde hij ronde 2 miljoen aan bankpapier te stelen. Hij nam 375.000 in briefjes van 50 mee voor hij werd opgepakt. De Zaandammer zette eerst vier dozen vol met eurobiljetten in een ijzeren karretje en bedekte deze daarna met folie. Het karretje reed hij naar een opslagruimte zonder camera’s en verstopte de dozen in een grotere doos.

Hoge bedragen

Ondanks de strenge gewichtscontrole in het bedrijf lukt het de man om geld mee naar buiten te nemen. De buit begroef hij later in zijn woonplaats op twee verschillende plaatsen. Negen dagen later werden de dozen aangetroffen die hij apart had gezet. In totaal ontbrak er 375.000, het bedrag dat de man reeds had meegenomen naar huis.

De ex-medewerker verklaarde dat hij het geld van slechts een van de twee verstopplekken heeft opgegraven. De andere tas met geld was al opgegraven toen hij daar aankwam. Het geld dat hij wel heeft opgegraven heeft hij ingeleverd bij zijn oom, zegt de man. Hij zei ook te hebben gegokt op de beste goksites van Nederland.

De man kocht een Mini Cooper van 6.300 voor zijn vriendin met contant geld. In het huis van zijn ouders lag nog eens 10.000 euro. De man heeft bekend en gezegd te hebben gekampt met een gokverslaving. Er waren in het dossier voldoende aanwijzingen dat de man met het ontvreemde geld is gaan gokken in casino’s.

Hij stuurde ook opvallend hoge bedragen naar familie in Turkije.

