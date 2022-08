300 kilo cocaïne tussen vismeel in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdag zes grote bundels met in totaal 300 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vismeel die per schip vanuit Chili naar Rotterdam was vervoerd.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de container bestemd was voor een bedrijf in Amersfoort. Dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.

De partij cocaïne is inmiddels vernietigd.