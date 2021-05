300 kilo cocaïne voor Antwerpen onderschept

Connect on Linked in

De Nationale Politie van Colombia heeft woensdag in de noordelijke havenplaats Santa Marta 300 kilo cocaïne in beslag genomen. De zending was verstopt in een container met bananen die op weg zou gaan naar Antwerpen.

De Colombiaanse politie schat de waarde voor de eigenaren van de zending in Antwerpen op 9 miljoen dollar. Dat is mogelijk aan de hoge kant, rekening houdend met een groothandelsprijs in Antwerpen van tussen de 16.000 en 18.000 per kilo, wat zou neerkomen op 4,8 tot 5,4 miljoen euro.

Zowel in Santa Marta als in Antwerpen worden relatief veel bananen verscheept.