31 arrestaties in onderzoek naar rondtrekkende criminelen

De Spaanse politie heeft een rondtrekkende criminele organisatie ontmanteld die zich op grote schaal bezighield met het plegen van woningovervallen en oplichting. Er zijn in totaal 31 verdachten gearresteerd in Kroatië, Italië, Nederland, Zwitserland, Spanje en Frankrijk.

‘Slipmethode’

De overvallen werden vooral door jonge vrouwen gepleegd in onder meer Spanje, Frankrijk en Portugal. Daarbij werd voornamelijk de zogenaamde ‘slipmethode’ gebruikt, waarbij een plastic plaat tussen het deurkozijn en de grendel wordt geschoven. Een man diende dan als chauffeur.

Italiaans-Kroatische criminelen

De Spaanse en Franse politie slaagden er met medewerking van Europol en Eurojust in om een rondtrekkende Italiaans-Kroatische clan te ontmantelen, die gevestigd was in Castellón de la Plana (regio Valencia) en Alicante. In de eerste fase van het onderzoek werden vijf verdachten gearresteerd in Orihuela (Alicante). Bij de invallen werden juwelen, luxegoederen, vervalste documenten, 4.300 euro cash geld, nepgeld, een geldtelmachine en een plastic kaart voor de ‘slipmethode’ gevonden.

De tweede fase van de operatie leidde tot de arrestatie van 26 verdachten uit voornamelijk Frankrijk, maar ook Kroatië, Italië, Nederland, Zwitserland en Spanje. Er zijn in totaal zeventien huiszoekingen uitgevoerd in vijf landen.

‘Succesvolle zakenmannen’

Uit het onderzoek bleek dat de rondtrekkende leden van de criminele organisatie voortdurend van locatie en adres wisselden en vele reizen door Europa maakten, gebruikmakend van valse documentatie voor de verhuur van adressen. De ‘mobiele bandieten’ specialiseerden zich ook in oplichtingspraktijken, waarbij mannen die zich voordeden als succesvolle zakenlieden hun slachtoffers misleidden door hen op te lichten met de koop van onroerend goed, goud of juwelen.