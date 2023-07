31 leden “Rifeño-clan” opgepakt in Zuid-Spanje, 3 ton hasj onderschept

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft 31 leden van de zogenoemde Rifeño-clan gearresteerd, een gewelddadige criminele organisatie die zich bezighoudt met grootschalige hasjhandel langs de kust van Almeria. Ook de leider van de groep is opgepakt. Er zijn onder meer 3.055 kilo hasj, 60.000 euro in contanten en 30 voertuigen in beslag genomen.

Het netwerk zou bekendstaan om het gebruik van zwaar geweld en gebruikte vuurwapens, molotovcocktails en kettingen met spikes om politievoertuigen te neutraliseren. Bij de politieoperatie zijn een machinepistool, zes pistolen, kogelvrije vesten, militair tactisch materiaal, molotovcocktails en kettingen met spikes in beslag genomen.

Stashlocaties

De eerste drugsopslagplaats van de groep werd ontdekt in juli 2020. De Guardia Civil ontdekte een reeks hasj-uitladingen met hogesnelheidsboten aan de kust van Almería, met name op het strand van El Palmer, in de gemeente Enix. Het was het startschot van het bijna drie jaar durende onderzoek waarbij tot zeven stashes werden ontdekt.

Bij de verschillende operaties tegen het netwerk zijn vuurwapens en tal van voertuigen die gebruikt worden om drugs te vervoeren in beslag genomen. In de eerste fase van de operatie zijn zes huiszoekingen gedaan waarbij acht personen zijn aangehouden. Daarbij zijn 60.000 euro aan contant geld, boten, voertuigen, kogelwerende vesten en taserpistolen in beslag genomen.

Explosieven

In totaal werden ook acht werkplaatsen en industriële panden geïnspecteerd in de steden Huércal de Almería, Vícar en de hoofdstad van Almería. Tegelijkertijd werden nog twee leden van de organisatie die op de vlucht waren in Melilla en Barcelona gearresteerd. Bovendien had een van de arrestanten explosieven die hij op de illegale markt probeerde te verkopen aan andere criminele organisaties.

“El Rifeño”

Uiteindelijk eindigde de operatie met de arrestatie van 31 mensen, waarvan 19 in voorlopige hechtenis zitten. De leider van het netwerk, bijgenaamd “El Rifeño”, werd in het verleden al veelvuldig veroordeeld voor drugshandel.

3 ton hasj

In totaal zijn er 3.055 kilo hasj, 30 voertuigen (waarvan 10 high-end), een machinepistool, zes pistolen, kogelvrije vesten, militair tactisch materiaal, uitschuifbare spijkersystemen om voertuigen te neutraliseren, molotovcocktails, explosieven en drie narco-schepen in beslag genomen.