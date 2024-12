3 december 2024

32 arrestaties als nasleep aanhouding Camorra-verdachten in Colombia

Nadat in oktober in Colombia twee Italianen zijn gearresteerd die ervan worden verdacht voor de Napolitaanse Camorra cocaïne te hebben ingekocht, zijn in verschillende landen 32 mensen opgepakt die met hen zaken zouden hebben gedaan. Volgens Europol vloeit dit onderzoek voort uit de onderzoeken naar de twee Camorra-verdachten. In de loop van dit jaar is van dit netwerk 5,8 ton cocaïne in beslag genomen.