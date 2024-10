Twee “cocaïnemakelaars” opgepakt in Colombia, ‘Camorra-kopstukken hadden nauwe banden in België en Nederland’

De onlangs gearresteerde Gustavo Nocella, alias “Ermes”, wordt door Europol omschreven als “een senior cocaïnemakelaar die banden heeft met het Camorra-syndicaat”. Hij werd op 8 oktober aangehouden in de Colombiaanse stad Medellín. Na jarenlang ondergedoken te hebben gezeten, werd hij door de Italiaanse autoriteiten gezocht voor zijn leidende rol in internationale drugshandeloperaties. Hij zou in Zuid-Amerika een belangrijkste schakel zijn geweest bij het organiseren van cocaïnezendingen naar Europa voor de Napolitaanse maffia.

Bijna vier jaar voortvluchtig

De tweede voortvluchtige, de 32-jarige Luigi Belvedere (foto), is een hooggeplaatst Camorra-lid die gezien wordt als de baas van Gustavo Nocella. Hij werd op 24 oktober gearresteerd, ook in Medellín. Hij was sinds december 2020 op de vlucht nadat hij veroordeeld werd tot achttien jaar cel voor internationale drugshandel.

Grootschalige cocaïnesmokkel

Als leden van een groot crimineel netwerk waren de verdachten betrokken bij grootschalige drugshandel vanuit Zuid-Amerika naar Europa, voornamelijk gericht op de haven van Antwerpen, waar hun organisatie prominent aanwezig was. Het criminele netwerk specialiseerde zich in het smokkelen van grote hoeveelheden cocaïne door partijen drugs te verbergen in maritieme vracht, vaak met behulp van dekmantelbedrijven, met name in de fruitindustrie.

België en Nederland

Europol wist de twee mannen op te sporen in samenwerking met de Colombiaanse en Italiaanse autoriteiten. De voortvluchtige kopstukken waren bij hun arrestaties in het bezit van valse documenten. Ze waren volgens Europol onderdeel van een aanzienlijk crimineel netwerk in Colombia, België, Nederland en Italië, dat hen hielp om onder de radar te blijven en ook hun families voorzag van financiële middelen.



Beide voortvluchtigen worden uitgeleverd aan Italië, waar ze zullen worden vervolgd voor hun rol in grootschalige drugshandel.