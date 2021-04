32 verdachten aangehouden in actie tegen rondtrekkende criminelen

Print This Post

De politie en andere wetshandhavers hebben een internationale actie gehouden tegen rondtrekkende bendes die diefstallen en inbraken plegen. In Nederland zijn er 32 verdachten aangehouden en 27 auto’s in beslag genomen. Deze actie tegen wat de politie noemt mobiel banditisme werd voor de veertiende keer gehouden. Er namen 17 Europese landen deel.

228 verdachten

De operatie “Trivium” duurde een week. Er werd gericht samengewerkt en informatie over mobiel banditisme uitgewisseld wat onder meer heeft geleid tot observaties, inbeslagnemingen, achtervolgingen en aanhoudingen. Er zijn er in totaal meer dan 430 verschillende informatieverzoeken uitgewisseld.

Er is ook gezocht in open bronnen naar gegevens en verblijfplaatsen van personen en bedrijven waarna direct actie kon plaatsvinden in andere landen.

In totaal zijn er in heel Europa 228 verdachten aangehouden en zijn er 88 voertuigen in beslag genomen.

‘Korridorfahndung’

Deel van de actie is wat de Duitse politie noemt Korridorfahndung waarbij aan de grenzen controles plaatsvinden. Bij die acties zijn aan de Nederlandse kant elf mensen gearresteerd. Dat ging met name om vervoer van drugs, tonen van valse identiteitsdocumenten, autodiefstal en illegaal verblijf. Ook aan de grenzen zijn er diverse zaken in beslag genomen, waaronder auto’s, wapens, verdovende middelen en valse identiteitsdocumenten.

De criminaliteit die de politie in beeld heeft bij mobiel banditisme is onder meer winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak.

In Nederland wordt de actie geleid door de Dienst Infrastructuur van de landelijke eenheid van de politie. Binnen de EU werkt de EMPACT-OPC op dit soort zaken, samen met Europol en Eurojust.