322 kilo cocaïne in container met honing

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Londerzeel, tussen Brussel en Antwerpen is dinsdag 322 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde bij een bedrijf dat groenten en fruit verhandelt, Jogrex. Het bedrijf verwachtte een container met honingderivaten. In de container bleken sporttassen met blokken cocaïne bijgepakt.

Niemand gearresteerd

Het parket Halle-Vilvoorde doet onderzoek naar de vangst. Verschillende personen werden verhoord. Er is niemand gearresteerd, aldus nog het parket. Het is niet bekend uit welk land de container afkomstig was.

De container was dinsdagochtend door de firma opgehaald in de haven van Antwerpen en overgebracht naar Londerzeel.

16 miljoen euro

Na de vondst contacteerde het bedrijf meteen de politie. Die nam de cocaïne in beslag en bracht ze over naar een beveiligde locatie. Het parket schat de straatwaarde op ongeveer 16 miljoen euro. De groothandelswaarde is veel lager.