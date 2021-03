3,4 ton cocaïne voor Rotterdam in beslag genomen

In Costaricaanse havenstad Puerto Limón is dinsdag door de drugspolitie 3.466 kilo cocaïne in beslag genomen. De cocaïne was in tassen in een container geplaatst. De container zou op weg gaan naar Rotterdam en was geladen met bananen.

Er is een Costaricaanse vrouw van 31 jaar gearresteerd. Ze werkte bij APM-terminals waar de vangst werd gedaan. De vrouw had als taak het bedienen van een scanner waarmee containers worden gecheckt op illegale goederen zoals drugs.

Volgens een woordvoerder van de politie werd de controle gedaan op grond van een risico-analyse.

De 3,4 ton is de grootste cokevangst van 2021 in Costa Rica. Tot nu toe pakten de autoriteiten in 2021 in het land zes grote hoeveelheden cocaïne, in totaal ongeveer 6.000 kilo. In 2020 werd 16.000 kilo onderschept en in 2019 ongeveer 5.000 kilo.