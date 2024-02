3,5 jaar cel geëist tegen koerier voor tientallen overdrachten crimineel geld

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Rotterdam 3,5 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 10.000 euro geëist tegen een 35-jarige geldkoerier die verdacht wordt van betrokkenheid bij tientallen overdrachten van crimineel geld. In totaal ging het om meer dan 3 miljoen euro. De man was niet verschenen in de rechtbank.

Sky ECC

De in Rotterdam woonachtige geldkoerier kwam in beeld bij de politie na ontsleutelde Sky ECC-chatberichten. Hij maakte gebruik van cryptotelefoons en ook van een verborgen ruimte in zijn auto om grote geldbedragen tussen de 100.000 en 1 miljoen euro over te dragen in Nederland. Hij is volgens het OM betrokken bij minimaal 85 geldoverdrachten in de periode 2019 tot 2021.

Geen verklaring

De officier van justitie sprak van een sterk witwasvermoeden. De verdachte geldkoerier heeft nooit een verklaring gegeven voor de grote geldbedragen. Het kan volgens het OM worden uitgesloten dat het geld een legale herkomst had. In bankkluisjes en in de woning van de verdachte en zijn vrouw zijn ook nog eens contante geldbedragen van tienduizenden euro’s aangetroffen door de politie.

180 uur taakstraf

De bankbiljetten waren veelal grote coupures en ingepakt in zilverfolie. Hiervoor zijn de verdachte geldkoerier en ook zijn vrouw vervolgd. De vrouw was wel verschenen bij de rechtbank en tegen haar is een taakstraf van 180 uur, een geldboete van 20.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden geëist.

In de strafzaak tegen de geldkoerier is volgens het OM sprake van crimineel ondergronds bankieren.

‘Het ondergronds verplaatsen van misdaadgeld is van groot belang voor het laten draaien van de internationale georganiseerde misdaad. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is een cruciale schakel binnen de georganiseerde misdaad,’ aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet op 15 maart 2024 uitspraak.