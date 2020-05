3,5 jaar cel voor vervoeren 15 kilo coke

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 29-jarige man veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf vanwege het vervoeren van 15 kilo cocaïne in zijn auto in oktober 2019. De rechtbank heeft bij de strafmaat meegewogen dat de verdachte eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

15 blokken

De verdachte werd zeven maanden geleden op de snelweg ter hoogte van Tiel aangehouden door de politie omdat zijn kenteken geregistreerd stond. De agenten troffen onder de bijrijderstoel een verborgen ruimte aan waarin 15 pakketten lagen van ieder zo’n 1 kilo cocaïne.

Ongeloofwaardig

Volgens de verdachte moest hij de auto in Nijmegen ophalen en vanuit daar naar Rotterdam rijden, waar iemand anders de verborgen ruimte opende en een tas met drugs aan de verdachte gaf. De verdachte verklaarde dat hij tot dat moment van niets wist. Hij dacht dat het om geperste wietblokken ging en reed ermee naar Nijmegen. De rechtbank vindt zijn verklaring ongeloofwaardig. De man moet hebben geweten dat hij cocaïne in zijn auto had liggen.